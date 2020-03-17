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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Промяна в градския транспорт в Сливен

17 март 2020 16:37, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 42 минути, брой четения: 39
Пътнически превози

Във връзка с обявеното извънредно положение на територията на Република България и драстично намалелия пътникопоток, от 18.03.2020 г. (сряда), се редуцират курсовете в градския транспорт, както следва:

1. по линия №11 от 8,00ч. до 16,00ч се изпълняват с интервал 20мин'

2. по линия №116 от 9,00 до 16,00ч. на 15мин;

3. по линия №201 от 8,00ч. до 16,00ч. на 20мин.

В останалите часове курсовете се изпълняват по разписание.

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