Промяна в градския транспорт в Сливен

Сливен Медия преди 42 минути, брой четения: 39 Излъчване:преди 42 минути, брой четения: 39

Във връзка с обявеното извънредно положение на територията на Република България и драстично намалелия пътникопоток, от 18.03.2020 г. (сряда), се редуцират курсовете в градския транспорт, както следва:

1. по линия №11 от 8,00ч. до 16,00ч се изпълняват с интервал 20мин'

2. по линия №116 от 9,00 до 16,00ч. на 15мин;

3. по линия №201 от 8,00ч. до 16,00ч. на 20мин.

В останалите часове курсовете се изпълняват по разписание.