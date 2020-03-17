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Срокът за премахване на незаконните гаражи няма да важи в периода на извънредно положение

17 март 2020 16:41, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 39 минути, брой четения: 29
Гаражи

Срокът за премахването на незаконните гаражи няма да важи за периода на обявеното извънредно положение. Това обяви кметът Стефан Радев във връзка с дадени разписания на собственици на гаражи за премахването в срок от един месец.

Гражданите ще бъдат информирани от кога отново ще започне да тече посоченият срок.

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