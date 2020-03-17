Срокът за премахване на незаконните гаражи няма да важи в периода на извънредно положение

Сливен Медия преди 39 минути, брой четения: 29 Излъчване:преди 39 минути, брой четения: 29

Срокът за премахването на незаконните гаражи няма да важи за периода на обявеното извънредно положение. Това обяви кметът Стефан Радев във връзка с дадени разписания на собственици на гаражи за премахването в срок от един месец.

Гражданите ще бъдат информирани от кога отново ще започне да тече посоченият срок.