Временна промяна в разписанието на някои автобуси в Сливен

Клуб на инвалидите-Сливен преди 34 минути, брой четения: 30 Излъчване:преди 34 минути, брой четения: 30

Във връзка с обявеното извънредно положение на територията на Република България и драстично намалелия пътникопоток, от 18.03.2020 г. (сряда), в Сливен се редуцират курсовете в градския транспорт, както следва:

1. по линия №11 от 8:00ч. до 16:00 ч. се изпълняват с интервал 20 мин'

2. по линия №116 от 9:00 до 16:00 ч. на 15 мин;

3. по линия №201 от 8:00 ч. до 16:00 ч. на 20 мин.

В останалите часове курсовете се изпълняват по разписание.

Информация на "Пътнически превози"-Сливен