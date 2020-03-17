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Временна промяна в разписанието на някои автобуси в Сливен
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 34 минути, брой четения: 30
Във връзка с обявеното извънредно положение на територията на Република България и драстично намалелия пътникопоток, от 18.03.2020 г. (сряда), в Сливен се редуцират курсовете в градския транспорт, както следва:
1. по линия №11 от 8:00ч. до 16:00 ч. се изпълняват с интервал 20 мин'
2. по линия №116 от 9:00 до 16:00 ч. на 15 мин;
3. по линия №201 от 8:00 ч. до 16:00 ч. на 20 мин.
В останалите часове курсовете се изпълняват по разписание.
Информация на "Пътнически превози"-Сливен