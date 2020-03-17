Случаите на коронавирус в България са вече 81

Клуб на инвалидите-Сливен преди 15 минути, брой четения: 20 Излъчване:преди 15 минути, брой четения: 20

Пациентите с потвърден коронавирус са 81. Има разширяване на точките, които са засегнати – в Ловеч един, в Перник – двама, основно съсредоточени са в Плевен, Габрово, както и един пациент под наблюдение в Лом.

Случаите в Благоевград се потвърдиха двама.