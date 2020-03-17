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Със слаб, до умерен вятър през следващото денонощие ще нахлува малко по-студен въздух

17 март 2020 21:31, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 36 минути, брой четения: 23
Времето за 18.03.2020 г.

Със слаб, до умерен вятър през следващото денонощие ще нахлува малко по-студен въздух. Облачността ще е разкъсана, над източната половина от страната значителна, но без съществени валежи. Дневните температури слабо ще се понижат и преобладаващите максимални температури ще бъдат от 9 до 14 градуса, а минималните между минус 3 и 2 градуса, съобщават от НИМХ.

В Сливен преди обяд ще има променлива облачност. След обяд ще се заоблачи, но ще остане без валежи. Ще духа умерен вятър от североизток. Минималната температура ще е 0 градуса, а максималната 11.

Снимка: pixabay.com

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