Със слаб, до умерен вятър през следващото денонощие ще нахлува малко по-студен въздух

Клуб на инвалидите-Сливен преди 36 минути, брой четения: 23 Излъчване:преди 36 минути, брой четения: 23

Със слаб, до умерен вятър през следващото денонощие ще нахлува малко по-студен въздух. Облачността ще е разкъсана, над източната половина от страната значителна, но без съществени валежи. Дневните температури слабо ще се понижат и преобладаващите максимални температури ще бъдат от 9 до 14 градуса, а минималните между минус 3 и 2 градуса, съобщават от НИМХ.

В Сливен преди обяд ще има променлива облачност. След обяд ще се заоблачи, но ще остане без валежи. Ще духа умерен вятър от североизток. Минималната температура ще е 0 градуса, а максималната 11.