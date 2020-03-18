Цитат на деня: Иван Ласкин

Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 46 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 46

"Толкова те обичам, че дори не забелязвам детето ни когато притичва покрай теб! Толкова те обичам, че когато стоеше под дъгата в Гърция тя ми се видя черно-бяла... Обичам бръчиците и нескопосаната ти прическа сутрин, когато се събуждаш и приличаш на мокро врабче ...

Толкова те обичам, че само когато съм с теб, не съм егоист. Толкова те обичам, защото ме правиш добър и нежен, защото цериш просташкият ми характер само с поглед...защото те обичам! Обичам тайнството ти на честен човек и някои релефи от тялото ти за които няма да споделя! Обичам дишането срещу лицето ми когато спиш и аз те гледам! Обичам да те галя и ти да се усмихваш на сън..."