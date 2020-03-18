Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Цитат на деня: Иван Ласкин

18 март 2020 08:50, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 46
Иван Ласкин

"Толкова те обичам, че дори не забелязвам детето ни когато притичва покрай теб! Толкова те обичам, че когато стоеше под дъгата в Гърция тя ми се видя черно-бяла... Обичам бръчиците и нескопосаната ти прическа сутрин, когато се събуждаш и приличаш на мокро врабче ...

Толкова те обичам, че само когато съм с теб, не съм егоист. Толкова те обичам, защото ме правиш добър и нежен, защото цериш просташкият ми характер само с поглед...защото те обичам! Обичам тайнството ти на честен човек и някои релефи от тялото ти за които няма да споделя! Обичам дишането срещу лицето ми когато спиш и аз те гледам! Обичам да те галя и ти да се усмихваш на сън..."

« предишнаследваща »


 