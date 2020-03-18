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31 души са под карантина за коронавирус в Карлово и Сопот

18 март 2020 10:57, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 42
Коронавирус

До момента няма случай на коронавирус в общините Карлово, Сопот и Хисаря.

Общо 31 души от общините Карлово и Сопот са поставени под 14-дневна домашна карантина, тъй като са се завърнали от рискови държави, съобщиха от община Карлово.

По думите на кмета на община Карлово, Емил Кабаиванов карловската болница е единствената извън Пловдив, която е определена да приема пациенти със заболяването, защото разполага с Инфекциозно отделение.

Един лекар и две сестри вече денонощно имат готовност да приемат пациенти със средна и тежка степен на коронавирус. В болницата ще бъде изолирано и бившето неврологично отделение с 11 места, а общо ще могат да се приемат 15 пациенти.

"При изчерпване на капацитета, болните ще бъдат изпращани в клиника в Пловдив или в други болници определени за заболяването. За лекаря и медицинските сестри има осигурено защитно облекло, ръкавици, маски за многократна употреба и дезинфектанти, които ще стигнат за следващите три месеца", добави кметът.

Той уточни, че към момента лечебното заведение разполага с три апарата за обдишване и се водят разговори със ВМЗ - Сопот за закупуването на още един.

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