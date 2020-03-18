СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 18.03.2020

Бюро по труда-Сливен преди 37 минути, брой четения: 22 Излъчване:преди 37 минути, брой четения: 22

Дата на във. Длъжност Образование

13.2.2020 заварчик, Казанлък средно

14.2.2020 продавач - консултант /трудоустроени/ средно

25.2.2020 работник автомивка основно,средно

25.2.2020 машинен оператор плетене средно

4.3.2020 готвач, Китен средно

4.3.2020 работник кухня, Китен основно

4.3.2020 камериерка, Китен основно

5.3.2020 готвач, к. к. Златни пясъци средно

5.3.2020 камериерка парк и басейн, к. к. Златни пясъци средно

5.3.2020 камериерка перално стопанство, к. к. Златни пясъци средно

5.3.2020 камериерка общи части и етажни камериерка, к. к. Златни пясъци средно

9.3.2020 техник поддръжка на машини средно

9.3.2020 техник механик средно

9.3.2020 техник механик ХВП средно

9.3.2020 машинен оператор пелети средно

9.3.2020 водач, мотокар средно

10.3.2020 механик, промишлено оборудване висше

10.3.2020 изпълнител/работник кухня, Сарафово средно/основно

10.3.2020 изпълнител/камериер, Сарафово средно/основно

10.3.2020 изпълнител/сервитьор,Сарафово средно

10.3.2020 камериер, Св. Влас средно

10.3.2020 сервитьор средно

11.3.2020 администратор, Обзор средно

11.3.2020 барман, Обзор средно

11.3.2020 леяр средно

11.3.2020 пощальон средно

11.3.2020 готвач, Обзор средно

11.3.2020 камериерка, Обзор средно

11.3.2020 перач, Обзор основно

11.3.2020 сервитьор, Обзор средно

11.3.2020 работник, сортировач/трудоустроени/ основно

12.3.2020 машинен оператор ММ средно

12.3.2020 готвач, Свети Влас средно

12.3.2020 помощник-готвач, Свети Влас средно

12.3.2020 стругар средно

12.3.2020 фрезист средно