Криминална хроника Ямбол - 18.03.2020 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди 31 минути, брой четения: 23 Излъчване:преди 31 минути, брой четения: 23

Информационен бюлетин 18.03.2020 г.

Служители от РУ-Ямбол задържаха двама за лихварство. При полицейска операция, проведена вчера от служители на РУ-Ямбол, са задържани 51-годишен мъж и 50-годишна жена от Ямбол. В хода на воденото разследване е установено, че двамата са давали заеми срещу лихва на различни физически лица от града, без да притежават необходимото по закон разрешение за извършване на финансови сделки. При претърсване и изземване в жилищата им са открити и иззети веществени доказателства съотносими към престъпната дейност. На 17 март, в хода на досъдебното производство двамата са привлечени в качеството им на обвиняеми за извършено престъпление по чл.252, ал. 1 от НК и с прокурорски постановления са задържани за срок от 72 часа. Процесуално-следствените действия продължават под ръководството на Окръжна прокуратура-Ямбол.