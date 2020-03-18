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Междуградски автобуси няма да обслужват линията Сливен-Ямбол по време на извънредното положение
Отменят се курсовете за и от Сливен към Ямбол. Решението е на единствения останал по линията превозвач от Сливен. Мярката се налага, заради извънредното положение, споделиха от фирмата за Радио/TV999. Курсовете ще бъдат възстановени след отпадане на извънредното положение.
Със свое писмо изпълнителите на автобусните маршрутни разписания са уведомили община Тунджа, че от 18 март 2020 до края на извънредното положение няма да изпълняват следните курсове:
* Ямбол – Асеново – 12.30 ч.
* Ямбол – Безмер – 10.00 ч.
* Ямбол – Безмер – Гарадока – 6.00 и 19:40 ч.
* Ямбол – Ботево – 19.30 ч.
* Ямбол – Завой – 12.00 и 19.40 ч.
* Ямбол – Козарево – 11.30 ч.
* Ямбол – Кабиле – 10.10 ч.
* Ямбол – Могила – Чарган – 11.05 ч.
* Ямбол - Маломир – 10.30 ч.
* Ямбол – Ханово – 6.15 и 19.40 ч.
* Ямбол – Кабиле – Х. Димитрово – 6.00 и 19.40 ч.
* Ямбол – Овчи Кладенец – 10.30 ч.
* Ямбол – Победа – Челник – 19.30 ч.
* Ямбол – Челник – 15.50 и 13.00 ч.
Снимки: Станимир Петков