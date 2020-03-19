Цитат на деня: Максим Горки

Сливен Медия преди 26 минути, брой четения: 13 Излъчване:преди 26 минути, брой четения: 13

Понякога, след разговор с човек, ми се иска да подам дружелюбно ръка на куче, да се усмихна на маймуна и да се поклоня на слон.