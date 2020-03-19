Нарушено е водоподаването в селата Чокоба и Бяла поради авария

Сливен Медия преди 31 минути, брой четения: 15 Излъчване:преди 31 минути, брой четения: 15

Днес 19.03 /четвъртък/ поради ремонтни работи е прекъснато водоподаването на село Чокоба от 09.00 ч. до 15.00 ч.

Без вода е и село Бяла до 15.00 часа.

ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.