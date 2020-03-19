Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Нарушено е водоподаването в селата Чокоба и Бяла поради авария

19 март 2020 08:45, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 31 минути, брой четения: 15
ВиК

Днес 19.03 /четвъртък/ поради ремонтни работи е прекъснато водоподаването на село Чокоба от 09.00 ч. до 15.00 ч.

Без вода е и село Бяла до 15.00 часа.

ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

« предишнаследваща »


 