СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 19.03.2020

Бюро по труда-Сливен преди 12 минути, брой четения: 7 Излъчване:преди 12 минути, брой четения: 7

No. Дата на във. Длъжност Образование

151 13.2.2020 заварчик, Казанлък средно

155 14.2.2020 продавач - консултант /трудоустроени/ средно

179 25.2.2020 работник автомивка основно,средно

180 25.2.2020 машинен оператор плетене средно

211 4.3.2020 готвач, Китен средно

212 4.3.2020 работник кухня, Китен основно

213 4.3.2020 камериерка, Китен основно

219 5.3.2020 готвач, к. к. Златни пясъци средно

220 5.3.2020 камериерка парк и басейн, к. к. Златни пясъци средно

221 5.3.2020 камериерка перално стопанство, к. к. Златни пясъци средно

222 5.3.2020 камериерка общи части и етажни камериерка, к. к. Златни пясъци средно

226 9.3.2020 техник поддръжка на машини средно

227 9.3.2020 техник механик средно

228 9.3.2020 техник механик ХВП средно

229 9.3.2020 машинен оператор пелети средно

230 9.3.2020 водач, мотокар средно

232 10.3.2020 механик, промишлено оборудване висше

234 10.3.2020 изпълнител/работник кухня, Сарафово средно/основно

236 10.3.2020 изпълнител/камериер, Сарафово средно/основно

238 10.3.2020 изпълнител/сервитьор,Сарафово средно

240 10.3.2020 камериер, Св. Влас средно

242 10.3.2020 сервитьор средно

243 11.3.2020 администратор, Обзор средно

244 11.3.2020 барман, Обзор средно

245 11.3.2020 леяр средно

251 11.3.2020 готвач, Обзор средно

252 11.3.2020 камериерка, Обзор средно

253 11.3.2020 перач, Обзор основно

254 11.3.2020 сервитьор, Обзор средно

255 11.3.2020 работник, сортировач/трудоустроени/ основно

256 12.3.2020 машинен оператор ММ средно

258 12.3.2020 готвач, Свети Влас средно

259 12.3.2020 помощник-готвач, Свети Влас средно

260 12.3.2020 стругар средно

261 12.3.2020 фрезист средно