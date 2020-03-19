Хванаха неправоспособен водач в кв. "Надежда", направил опит да осуети полицейска проверка и да избяга

Сливен Медия преди 31 минути, брой четения: 15 Излъчване:преди 31 минути, брой четения: 15

В хода на засилените полицейски действия на територията на град Сливен е установен неправоспособен водач, който е направил опит да осуети проверка и да избяга.

На 18 март при влизане в сливенския квартал „Надежда“ 34-годишният И.Й., водач на лек автомобил „БМВ Х5“, не спира на подадения сигнал за проверка, увеличава скоростта и прави опит да избяга.

Последван е от полицейски служители от участъка в квартала и впоследствие задържан. И.Й. е неправоспособен и вече има наложена административно наказание за управление на МПС.

По случая в РУ-Сливен е образувано досъдебно производство.