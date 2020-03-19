Президентът на Северна Македония обяви извънредно положение

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Македонският президент Стево Пендаровски обяви извънредно положение в Северна Македония, съобщи БГНЕС.

В изявление пред нацията Пендаровски заяви, че това е необходимо, за да се предотврати разпространението на коронавирус. Премиерът Оливър Спасовски призова парламента да обяви извънредно положение заради разпространението на COVID-19 по обяд днес.

Председателят на парламента Талат Джафери каза, че след саморазпускане и избори парламентът не може да се събере отново и призова държавния глава да вземе това решение.

Преди три дни политическите лидери единодушно решиха да отложат предсрочните парламентарни избори, насрочени за 12 април.