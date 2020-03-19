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Разследват жестоко убийство в София
Софийска градска прокуратура води разследване по досъдебно производство за извършено умишлено убийство, съобщиха от пресцентъра на Апелативната прокуратура в София. Досъдебното производство е било образувано и първоначално водено под ръководството на Софийска районна прокуратура за склоняване към самоубийство.
В хода на разследването е било установено, че К.Н. строял къща в кв. „Горна баня“ в столицата. За целта бил наел работници, но в края на м. януари 2020 г. договорните отношения били прекратени, поради финансови разногласия. След това мъжът ангажирал Г.П. за довършване на строителните работи.
Около 20 ч. на 13 март 2020 г., в сградата на УМБАЛСМ „Пирогов“ АД, е бил приет по спешност Г.П. (на 59 години). Пострадалият бил докаран в болницата от К.Н., който заявил, че чул силен тъп шум, наподобяващ падане на човешко тяло отвисоко. Видял Г.П. да лежи на земята, след което го транспортирал за оказване на медицинска помощ. По-късно пациентът е починал.
От заключението на извършената в хода на досъдебното производство съдебномедицинска експертиза е видно, че смъртта на пострадалия Г.П. се дължи на тежка съчетана черепно-мозъчна травма и гръдна такава. Установени са множество увреждания – в областта на главата, счупвания на ребра и лявата лъчева кост, кръвонасядания на горните крайници.
Данните за насилствена смърт на пострадалия, посочени в експертното заключение, не кореспондират със заявеното от К.Н., поради което досъдебното производство е било изпратено по компетентност и е прието от Софийска градска прокуратура. Извършеното деяние е преквалифицирано от склоняване към убийство в умишлено убийство.
Провеждат се редица процесуално следствени действия по установяване извършителя на престъпното деяние.
Източник: "Лупа бг"