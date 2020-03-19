Затварят прохода "Шипка" до 27-и март

Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 22 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 22

Затварят прохода ”Шипка” до 27 март за всички превозни средства. Това съобщиха от Агенция ”Пътна инфраструктура”.

Спирането на трафика е поради свързването на обхода на Габрово с първокласния път чрез кръстовище. При изграждането на кръстовището трафикът ще се пренасочва по следните обходни маршрути:

Движението по път I-5 в посока Русе - Габрово - Казанлък ще се отклонява в посока Дебелец - Гурково - Казанлък по път II-55;

Пътуващите по път I-6 в посока София - Дунавци - Шипка - Габрово ще се отклоняват в посока Казанлък - Гурково по път I-6, а от там към Гурково - Дебелец по път II-55, а след това към Дебелец - Габрово по път I-5;

Движението по път I-6 в посока Бургас - Казанлък - Габрово ще се отклонява в посока Гурково - Дебелец по път II-55, а след това към Дебелец - Габрово по път I-5;

Пътуващите по път II-44 в посока Севлиево - Габрово - Казанлък ще се отклоняват към Габрово - Дебелец по път I-5, следва посоката Дебелец - Гурково по път II-55 и към Гурково - Казанлък по път I-6.