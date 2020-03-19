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Криминална хроника Ямбол - 19.03.2020 г.

19 март 2020 13:40, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 54
Полиция Ямбол

Информационен бюлетин 19.03.2020 г.

 

Ямболски полицаи задържаха мъж за притежание на наркотици. Вечерта на 17 март, в ямболския квартал „Каргон“, при полицейска проверка на 33-годишен жител на града е установено, че същият държи в себе си кутийка с около 15гр. кристалообразно вещество – метамфетамин. При последвалите процесуално-следствени действия в обитаван от мъжа имот са намерени и иззети веществени доказателства, свързани с производство на наркотични вещества. Вчера, след доклад на материалите в Ямболска районна прокуратура, в хода на разследването 33-годишният мъж е привлечен в качеството на обвиняем за извършено престъпление по чл.354а, ал.3 от НК и с прокурорско постановление е задържан за срок от 72 часа. Работата по случая продължава.

ОД-МВР-Ямбол
Снимка: Интернет

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