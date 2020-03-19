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Бюджет 2020 г.

19 март 2020 17:46, Ивелина Тодорова (ОУ "Панайот Хитов")
Излъчване: ОУ "П. Хитов" (VII) преди 29 минути, брой четения: 9

На общо събрание главният счетоводител представи Бюджет 2020г.

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Бюджет 2020 г. [641KB]

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