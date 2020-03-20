Цитат на деня: Мая Анджелоу

Сливен Медия преди 17 минути, брой четения: 6 Излъчване:преди 17 минути, брой четения: 6

"Научих, че хората ще забравят какво си казал, хората ще забравят какво си направил, но хората никога няма да забравят как си ги накарал да се чувстват."