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Цитат на деня: Мая Анджелоу

20 март 2020 09:04, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 17 минути, брой четения: 6
Мая Анджелоу

"Научих, че хората ще забравят какво си казал, хората ще забравят какво си направил, но хората никога няма да забравят как си ги накарал да се чувстват."

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