Нарушено водоподаване в част от кв. "Клуцохор" до 15.00 часа поради авария

Сливен Медия преди 16 минути, брой четения: 13 Излъчване:преди 16 минути, брой четения: 13

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 20.03.2020г.(петък) от 09:30 до 15:00ч. ще бъде прекъснато водоподаването в част от кв. "Клуцохор" - в района на блоковете.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.