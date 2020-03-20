Задържаха 20-годишна от село Съдиево, отнела със сила и заплахи 5 лв. от 58 - годишна жена

Сливен Медия преди 20 минути, брой четения: 9 Излъчване:преди 20 минути, брой четения: 9

В резултат на засиленото полицейско присъствие на полицията в Нова Загора беше предотвратен грабеж. На 19 май, около 14,00 часа, криминалисти на РУ-Нова Загора са извършвали обход и контрол със служебен автомобил в село Съдиево. Те хващат на място 20-годишната Ф.Ц., която със сила и заплахи е отнела сумата от около 5 лева, от жена на 58 години. Като е видяла полицейските служители Ф.Ц. е направила опит да избяга, но е задържана и отведена в РУ-Нова Загора. 58-годишната жена не е пострадала, откраднатите пари са върнати.

20-годишната извършителката остава в ареста за 24 часа.

По случая е образувано досъдебно производство.