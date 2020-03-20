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Лек автомобил изгоря при пожар във вилната зона на Сливен

20 март 2020 10:44, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 25 минути, брой четения: 20
Лек автомобил изгоря при пожар във вилната зона на Сливен

На 19 март в 14,14 часа в РСПБЗН – Сливен е получен сигнал запален гараж и лек автомобил във вилната зона на град Сливен. Пожарът е тръгнал от необезопасено осветително тяло. Унищожен е лек автомобил „Мерцедес“, инструменти и техника. Спасени са две сгради.

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