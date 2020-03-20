Лек автомобил изгоря при пожар във вилната зона на Сливен

Сливен Медия преди 25 минути, брой четения: 20 Излъчване:преди 25 минути, брой четения: 20

На 19 март в 14,14 часа в РСПБЗН – Сливен е получен сигнал запален гараж и лек автомобил във вилната зона на град Сливен. Пожарът е тръгнал от необезопасено осветително тяло. Унищожен е лек автомобил „Мерцедес“, инструменти и техника. Спасени са две сгради.