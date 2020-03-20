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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Забранява се износът на лекарства на хининова основа

20 март 2020 12:44, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 40
Лекарства

Министърът на здравеопазването издаде заповед, с която се забранява износът на лекарства на хининова основа до второ нареждане. Целта е да бъдат задоволени нуждите на българския пазар във връзка с обявената от СЗО пандемия и усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на България.

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