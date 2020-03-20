Забранява се износът на лекарства на хининова основа

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 40 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 40

Министърът на здравеопазването издаде заповед, с която се забранява износът на лекарства на хининова основа до второ нареждане. Целта е да бъдат задоволени нуждите на българския пазар във връзка с обявената от СЗО пандемия и усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на България.