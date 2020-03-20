Пиян мъж се удави в напоителен канал в сливенското село Драгоданово

Сливен Медия преди 12 минути, брой четения: 19 Излъчване:преди 12 минути, брой четения: 19

Тяло на 66-годишен мъж е било извадено от канал в сливенското село Драгоданово, съобщиха от полицията в Сливен.

Трупът бил изваден от канала в четвъртък от екип на Противопожарната служба.

Според полицията, става въпрос за нещастен случай. Мъжът паднал в канала след употреба на алкохол.