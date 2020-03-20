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Пиян мъж се удави в напоителен канал в сливенското село Драгоданово

20 март 2020 15:10, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 12 минути, брой четения: 19
Пиян мъж се удави в сливенското село Драгоданово

Тяло на 66-годишен мъж е било извадено от канал в сливенското село Драгоданово, съобщиха от полицията в Сливен.

Трупът бил изваден от канала в четвъртък от екип на Противопожарната служба.

Според полицията, става въпрос за нещастен случай. Мъжът паднал в канала след употреба на алкохол.

Източник: "Лупа бг"

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