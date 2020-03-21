Прекъсване водоподаването в района на бул„Бургаско шосе„и част от Вилна зона.

ВиК-Сливен преди 25 минути, брой четения: 8 Излъчване:преди 25 минути, брой четения: 8

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 21.03.2020г.(Събота) до 17.00ч. е прекъснато водоподаването в района на бул„Бургаско шосе„ „Гробищен парк„ част от Вилна зона„Гиргинлюка„ „Лозарски връх„.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.