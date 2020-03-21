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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Прекъсване водоподаването в района на бул„Бургаско шосе„и част от Вилна зона.

21 март 2020 08:02, Диспечер (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди 25 минути, брой четения: 8

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 21.03.2020г.(Събота) до 17.00ч. е прекъснато водоподаването в района на бул„Бургаско шосе„ „Гробищен парк„ част от Вилна зона„Гиргинлюка„ „Лозарски връх„.

 

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

 

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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