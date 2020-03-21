Слънчево с по-високи температури в съботния ден, вечерта се очаква промяна на времето

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 22 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 22

Днес ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб, в Източна България до умерен южен вятър. Дневните температури още ще се повишат и максималните ще бъдат между 20 и 25 градуса, по-ниски по морския бряг 13-16, за София - около 21, сочи прогнозата на НИМХ. Вечерта от югозапад ще започне увеличениe на облачността, а след полунощ вятърът в Дунавската равнина ще се ориентира от североизток, в Северозападна България от северозапад, и ще се усили.

Атмосферното налягане ще продължи да се понижава и след обяд вече ще бъде по-ниско от средното за месеца.

Над планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен югозападен вятър. Температурите ще се повишат и максималната на височина 1200 метра ще бъде около 13 градуса, на 2000 метра 5-6.

Над Черноморието ще бъде слънчево, преди обяд с разкъсана средна и висока облачност. Ще духа до умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще са между 13 и 16 градуса. Температурата на морската вода е 10–11. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В Сливен ще бъде слънчево и тихо. Минималната температура ще е 8 градуса, а максималната 20.