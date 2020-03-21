Нарушено водоподаване в района на бул. „Бургаско шосе" и част от вилна зона

Сливен Медия преди 12 минути, брой четения: 9 Излъчване:преди 12 минути, брой четения: 9

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 21.03.2020г. (събота) до 17.00ч. е прекъснато водоподаването в района на бул. „"Бургаско шосе", „Гробищен парк„ част от Вилна зона „Гюргюнлюка" и „Лозарски връх"

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.