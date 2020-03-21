Излекуваните от коронавирус у нас са вече трима

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 43 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 43

Трима станаха излекуваните от коронавируса у нас.

За първия случай съобщи началникът на Националния оперативен щаб Венцислав Мутафчийски - това е пациентка, настанена във ВМА.

За другите два случая каза главният държавен здравен инспектор доктор Ангел Кунчев, цитиран от БНТ. Става въпрос за заразените в Плевен пациенти, които са дали отрицателни проби.