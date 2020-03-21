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Излекуваните от коронавирус у нас са вече трима

21 март 2020 13:24, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 43
Коронавирус

Трима станаха излекуваните от коронавируса у нас.

За първия случай съобщи началникът на Националния оперативен щаб Венцислав Мутафчийски - това е пациентка, настанена във ВМА.

За другите два случая каза главният държавен здравен инспектор доктор Ангел Кунчев, цитиран от БНТ. Става въпрос за заразените в Плевен пациенти, които са дали отрицателни проби.

Източник: БНТ
Снимка: pixabay.com

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