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Мъж от Кюстендил е задържан за убийството на 30-годишна жена

21 март 2020 14:22, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 11 минути, брой четения: 7
Убийство

50-годишен мъж от Кюстендил е задържан за убийството на 30-годишна жена. Това съобщиха от ОДМВР – Кюстендил. Арестът е извършен тази сутрин от служители на Районно управление – Кюстендил. Убитата е живяла в дома на мъжа.

Той е известен на полицията като извършител на противозаконни деяния, осъждан е за престъпления, свързани с наркотици и кражби.

При извършения оглед на място – в къщата на 50-годишния мъж в квартал „Изток“, дежурната полицейска група е установила множество следи от насилие.

Тялото е закарано за аутопсия в кюстендилската болница. По случая е започнато досъдебно производство. Работата по случая продължава под прякото ръководство на прокурор от Окръжна прокуратура – Кюстендил.

Източник: "Лупа бг"

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