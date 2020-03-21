Рубрика "ИЗГОДНО" пазаруване от Kaufland - 23.03-29.03.2020 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди 31 минути, брой четения: 27 Излъчване:преди 31 минути, брой четения: 27

Какво можете да купите от магазин Кауфланд в периода от 23 до 29 март 2020 г.?

Свинска плешка без кост – 7,89 лв.

Мити картофи клас 1 – 0,99 лв. за кг.

Вземи 2 на цената на 1:

Селска трапезна луканка „Лотос“ – 8,99 лв. за 2х350 грама

Народна шунка – 4,99 лв. за 2х300 грама

Йогурт по гръцка рецепта „Olimpus“ 10% или 2% масленост – 1,29 лв. за 2х150 грама

Беленско кисело мляко 2% масленост – 0,99 лв. за 2х500 грама

Масло от гроздови семки „Costa D’Oro“ – 13,49 лв. за 2х1 литър

Лютеница „Рубикон“ – 2,49 лв. за 2х300 грама

Натурална минерална вода „Хисар“ – 0,77 лв. за 2х1,500 л.

Негазирана безалкохолна напитка различни видове – 2х500 грама

За повече подробности от понеделник на страницата на Кауфланд: https://www.kaufland.bg/