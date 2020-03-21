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Сливен. Новини от източника. Последни новини
Рубрика "ИЗГОДНО" пазаруване от Kaufland - 23.03-29.03.2020 г.
Какво можете да купите от магазин Кауфланд в периода от 23 до 29 март 2020 г.?
Свинска плешка без кост – 7,89 лв.
Мити картофи клас 1 – 0,99 лв. за кг.
Вземи 2 на цената на 1:
Селска трапезна луканка „Лотос“ – 8,99 лв. за 2х350 грама
Народна шунка – 4,99 лв. за 2х300 грама
Йогурт по гръцка рецепта „Olimpus“ 10% или 2% масленост – 1,29 лв. за 2х150 грама
Беленско кисело мляко 2% масленост – 0,99 лв. за 2х500 грама
Масло от гроздови семки „Costa D’Oro“ – 13,49 лв. за 2х1 литър
Лютеница „Рубикон“ – 2,49 лв. за 2х300 грама
Натурална минерална вода „Хисар“ – 0,77 лв. за 2х1,500 л.
Негазирана безалкохолна напитка различни видове – 2х500 грама
За повече подробности от понеделник на страницата на Кауфланд: https://www.kaufland.bg/
Снимка: Станимир Петков