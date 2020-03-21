Кирил Домусчиев осигури важно лекарство срещу коронавируса

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 73 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 73

Предприемачът и президент на КРИБ Кирил Домусчиев дари лекарство, което ще помогне на държавата в борбата срещу разпространението на COVID-19.

Става въпрос за препаратът хлорохинов фосфат, от който предприемачът е осигурил 100 опаковки. Те вече са предадени на председателят на кризисния щаб ген. Венцислав Мутафчийски, което потвърди и самият той на редовния брифинг във Военномедицинската академия.

“Приятели, днес доставих 100 опаковки хлорохинов фосфат на ген. Мутафчийски. Те ще стигнат да бъдат излекувани 250-300 човека от коронавирус. Продължавам да търся още! Помагайте и вие с каквото можете на болниците! Болестта не е страшна, когато се вземат адекватни и навременни мерки!“, написа бизнесменът на Фейсбук страницата си.