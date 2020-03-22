Обезвредиха опасен снаряд в Ямболско

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Специализиран екип от Сухопътните войски обезвреди снаряд, открит в землището на с. Ситово, Ямболско, съобщиха от Министерството на отбраната. При направения оглед военнослужещите установяват, че това е 85 мм артилерийски снаряд без взривател.

При спазване на всички мерки за безопасност снарядът е транспортиран в район, извън населено място, където ще бъде унищожен.