Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Обезвредиха опасен снаряд в Ямболско

22 март 2020 10:40, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 27
Обезвредиха опасен снаряд в Ямболско

Специализиран екип от Сухопътните войски обезвреди снаряд, открит в землището на с. Ситово, Ямболско, съобщиха от Министерството на отбраната. При направения оглед военнослужещите установяват, че това е 85 мм артилерийски снаряд без взривател.

При спазване на всички мерки за безопасност снарядът е транспортиран в район, извън населено място, където ще бъде унищожен.

Източник: "Лупа бг"

« предишнаследваща »


 