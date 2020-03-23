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Цитат на деня: Джордан Питърсън

23 март 2020 09:32, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 16
Джордан Питърсън

Няма нищо по-безсмислено от преследването на щастието. Това е работа само за страшно наивни хора. „Пета симфония“ на Бетовен е едно от най-мощните произведения в музиката, не защото излъчва щастие, оптимизъм, ведрост, успех, а защото има дълбочина. Един живот е толкова по-успешен, колкото по-голяма дълбочина е постигнал. Няма друго мерило за успеха – това е истинското.

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