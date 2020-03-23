52-годишен мъж от село Глуфишево е хванат да шофира с 2,22 промила алкохол

Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 17 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 17

Бързо производство за управление на МПС след употреба на алкохол 2,22 промила е образувано на 21 март в РУ-Сливен. Установеният да управлява с концентрация на алкохол 2,22 е 52-годишен мъж от село Глуфишево.

Той е хванат в 23,45 часа в същото село от екип на група „Охрана на обществения ред” при РУ-Сливен.