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52-годишен мъж от село Глуфишево е хванат да шофира с 2,22 промила алкохол

23 март 2020 11:02, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 17
52-годишен мъж от село Глуфишево е хванат да шофира с 2,22 промила алкохол

Бързо производство за управление на МПС след употреба на алкохол 2,22 промила е образувано на 21 март в РУ-Сливен. Установеният да управлява с концентрация на алкохол 2,22 е 52-годишен мъж от село Глуфишево.

Той е хванат в 23,45 часа в същото село от екип на група „Охрана на обществения ред” при РУ-Сливен.

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