Неправомерно присъединяване към водопреносната мрежа в село Сборище

Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 23 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 23

Случай на неправомерно присъединяване към водопреносната мрежа в село Сборище са установили служители на РУ-Твърдица.

В имот, обитаван от 33-годишната Л.Ж., е осъществена неправомерно присъединяване към мрежата на ВиК- Сливен, като по този начин са създадени условия за некоректно отчитане на потребената вода.

По случая е образувано досъдебно производство.