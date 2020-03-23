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Неправомерно присъединяване към водопреносната мрежа в село Сборище

23 март 2020 11:08, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 23
Неправомерно присъединяване към водопреносната мрежа в село Сборище

Случай на неправомерно присъединяване към водопреносната мрежа в село Сборище са установили служители на РУ-Твърдица.

В имот, обитаван от 33-годишната Л.Ж., е осъществена неправомерно присъединяване към мрежата на ВиК- Сливен, като по този начин са създадени условия за некоректно отчитане на потребената вода.

По случая е образувано досъдебно производство.

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