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МВР предоставя бланка на декларация, която да улесни гражданите, за придвижване през КПП в областните градове
Декларацията ще служи за представяне пред контролно-пропускателните пунктове в областните градове, които бяха изградени във връзка с изпълнението на заповедта на министъра на здравеопазването, с която се въвеждат нови противоепидемични мерки от 21 март 2020 г.
За да се улеснят гражданите в ОДМВР-Сливен е създадена организация контролно-пропускателни пунктове на вход и изход в град Сливен да разполагат с декларации, които ще се предоставят при поискване.
Припомняме, че от 00:00 часа днес на входовете и изходите на областните градове са изградени контролно-пропускателни пунктове, през които се допуска влизането и излизането на граждани само при възникнала неотложна необходимост – полагане на труд, здравословни причини или завръщане на постоянния или настоящ адрес.
Файлове
Декларация [62.1KB]
Portable Document Format File
Декларация [35.6KB]
Microsoft Word Open XML Document