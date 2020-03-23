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Сливен. Новини от източника. Последни новини

МВР предоставя бланка на декларация, която да улесни гражданите, за придвижване през КПП в областните градове

23 март 2020 11:11, Людмила Калъпчиева
Излъчване: Туида Нюз преди около 1 час, брой четения: 31

Декларацията ще служи за представяне пред контролно-пропускателните пунктове в областните градове, които бяха изградени във връзка с изпълнението на заповедта на министъра на здравеопазването, с която се въвеждат нови противоепидемични мерки от 21 март 2020 г.

 

За да се улеснят гражданите в ОДМВР-Сливен е създадена организация контролно-пропускателни пунктове на вход и изход в град Сливен да разполагат с декларации, които ще се предоставят при поискване.

Припомняме, че от 00:00 часа днес на входовете и изходите на областните градове са изградени контролно-пропускателни пунктове, през които се допуска влизането и излизането на граждани само при възникнала неотложна необходимост – полагане на труд, здравословни причини или завръщане на постоянния или настоящ адрес.

Файлове

Декларация [62.1KB]

Portable Document Format File

Декларация [35.6KB]

Microsoft Word Open XML Document

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