201 случая на коронавирус у нас

Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 32 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 32

201 са вече случаите на коронавирус в България, съобщи на редовния си брифинг ръководителят на Националния оперативен щаб за борба с разпространението на коронавируса ген. проф. д-р Венцислав Мутафчийски.