Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

201 случая на коронавирус у нас

23 март 2020 17:08, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 32
201 случая на коронавирус у нас

201 са вече случаите на коронавирус в България, съобщи на редовния си брифинг ръководителят на Националния оперативен щаб за борба с разпространението на коронавируса ген. проф. д-р Венцислав Мутафчийски.

« предишнаследваща »


 