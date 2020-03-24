СЪОБЩЕНИЕ ОТ "ТОПЛОФИКАЦИЯ - СЛИВЕН" ЕАД

Топлофикация-Сливен преди 21 минути, брой четения: 19 Излъчване:преди 21 минути, брой четения: 19

Топлофикация-Сливен ЕАД уведомява своите клиенти, живеещи в ж.к."Младост", че поради авария по топлопреносната мрежа на 24.03.2020г. от 9:30 до 22:00ч. няма да имат отопление и битова гореща вода.

Ръководството се извинява за причиненото неудобство.