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СЪОБЩЕНИЕ ОТ "ТОПЛОФИКАЦИЯ - СЛИВЕН" ЕАД

24 март 2020 09:13, Хюсеин Хюсеинов (Топлофикация Сливен ЕАД)
Излъчване: Топлофикация-Сливен преди 21 минути, брой четения: 19
spirane

Топлофикация-Сливен ЕАД уведомява своите клиенти, живеещи в ж.к."Младост", че поради авария по топлопреносната мрежа на 24.03.2020г. от 9:30 до 22:00ч. няма да имат отопление и битова гореща вода.

Ръководството се извинява за причиненото неудобство.

 

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