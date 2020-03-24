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Константин Златев: Коронавируса е един от елементите на Прехода (АУДИО ИНТЕРВЮ)

24 март 2020 09:16, Ерма Иванова (Клуб Оптимист)
Излъчване: Клуб Оптимист преди 18 минути, брой четения: 18
Константин Златев: Коронавируса е един от елементите на Прехода (АУДИО ИНТЕРВЮ)

Това интервю е наистина предизвикателство да се слуша, но може би това не е случайно - за да има повече острота, внимание и предвид всичко, което се казва в това аудио. Може би е изпит за волята, дали ще се изслуша докрай...

 

 

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