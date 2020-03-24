Криминална хроника Ямбол - 24.03.2020 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 42 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 42

Информационен бюлетин 24.03.2020 г.

През изминалото денонощие на територията на ОДМВР Ямбол няма регистрирани тежки криминални престъпления и пътнотранспортни произшествия.