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218 са болните от коронавирус в България

24 март 2020 18:10, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 24 минути, брой четения: 20
Венцислав Мутафчийски

15 са новите положителни проби за коронавирус у нас. Това съобщи току-що на редовната си пресконференция председателят на Националния оперативен щаб за борба с коронавируса ген.-майор Венцислав Мутафчийски. На сутрешния брифинг бе обявен един случай на нов заболял от COVID-19.

В Стара Загора вече има случаи на заболели, а в София са 7 новите случаи. В Добрич са 6, а във Варна са 11. Няма болни в критично състояние, съобщи ген. Мутафчийски.

Така бройката на болните от коронавирус у нас е 15+1=16, или общо 218.

Снимка: БГНЕС

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