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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Горя къща в село Горно Александрово

25 март 2020 11:00, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 28 минути, брой четения: 19
Горя къща в село Горно Александрово

На 24 март, около 07:55 часа, в села Горно Александрово, е възникнал пожар в къща, собственост на 57-годишен мъж. Съобщението е получено в РСПБЗН-Сливен в 08:07 часа, произшествието е ликвидирано в 09:18 часа от един екип. Пострадали няма. Унищожена е 30 кв.м. покривна конструкция. Спасени са две сгради. Причината за пожара е късо съединение в ел. инсталацията.

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