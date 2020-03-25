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д-р Румен Стоилов - Епидемията – катарзис, апокалипсис или предизвикателство

25 март 2020 12:53, Ерма Иванова (Клуб Оптимист)
Излъчване: Клуб Оптимист преди около 1 час, брой четения: 34
д-р Румен Стоилов

Какво предизвика епидемията? Колко е опасна? Как да се предпазим или лекуваме? Теорията на конспирацията за епидемията. Вирусът - глобален тест за човечеството и всеки един от нас за идващата нова епоха в края на годината. В студиото гостува д-р Румен Стоилов, кардиолог и интернист, изследовател на природата и човека.

 

 

 

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