д-р Румен Стоилов - Епидемията – катарзис, апокалипсис или предизвикателство

Клуб Оптимист преди около 1 час, брой четения: 34 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 34

Какво предизвика епидемията? Колко е опасна? Как да се предпазим или лекуваме? Теорията на конспирацията за епидемията. Вирусът - глобален тест за човечеството и всеки един от нас за идващата нова епоха в края на годината. В студиото гостува д-р Румен Стоилов, кардиолог и интернист, изследовател на природата и човека.