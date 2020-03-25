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Болницата в Ямбол ще получи като дарение три апарата за вентилация
За четири дни фирми и граждани на Ямбол са дарили близо 30 000 лева за купуване на апарат за вентилация за интензивното отделение на МБАЛ "Свети Пантелеймон" и на бързи тестове за диагностициране на COVID-19, съобщиха от общинския пресцентър. Кметът на Ямбол Валентин Ревански е дарил три свои заплати.
По предложение на общинските съветници възнагражденията им за март, в размер на 25 000 лева, ще се използват за купуването на още един апарат за вентилация, информира председателят на общинския съвет Антон Шиков.
Трети апарат ще бъде дарен на болницата от ямболска неправителствена организация.
Източник: БТА