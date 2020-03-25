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Сливен. Новини от източника. Последни новини

242-ма са заразени вече с коронавирус в България. Новата област, в която е установен коронавирус е Сливен

25 март 2020 17:15, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 19 минути, брой четения: 134
Коронавирус

242-ма са заразени вече с коронавирус у нас. Това съобщи началникът на Оперативния щаб проф. Венцислав Мутафчийски на редовния си брифинг.

Новите случаи са общо 22. Новата област, в която е установен коронавирус е Сливен.

Снимка: pixabay.com

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