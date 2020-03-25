242-ма са заразени вече с коронавирус в България. Новата област, в която е установен коронавирус е Сливен

Клуб на инвалидите-Сливен преди 19 минути, брой четения: 134 Излъчване:преди 19 минути, брой четения: 134

242-ма са заразени вече с коронавирус у нас. Това съобщи началникът на Оперативния щаб проф. Венцислав Мутафчийски на редовния си брифинг.

Новите случаи са общо 22. Новата област, в която е установен коронавирус е Сливен.