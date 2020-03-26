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Църквата разкри телефон за подкрепа

26 март 2020 11:23, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 19 минути, брой четения: 11
Църквата разкри телефон за подкрепа

Църквата разкри телефон за духовно-психологическа подкрепа във връзка с извънредното положение у нас. Линии за психологическа помощ отвори и социалното министерство и БЧК.

"С оглед на създаденото и усилващо се психическо напрежение в обществото по повод на пандемичното разпространение на COVID-19, Софийската света митрополия, с благословението на Негово светейшество патриарх Неофит разкрива телефонна

линия за духовно-психологическа подкрепа", съобщиха от Българската патриаршия.

На телефонната линия: +359 886 43 57 17, православни богослови-психолози ще консултират желаещите, всеки ден - от 10.00 до 19.00 часа. Както clinica. bg вече писа, студенти доброволци пък ще оказват подкрепа на възрастни и хора с увреждания. Това се случва чрез колцентъра на Министерството на труда и социалната политика (МТСП) – тел. 080088001. Студентите са на разположение за консултация всеки ден от 9ч. до 17ч. ще консултират нуждаещите се.

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