Sliven online
Начало
Категории новини
Други категоризации
Новинарски сайтове
Други източници на новини
Източници на новини
- Green Master - Сливен
- Асоциация на еколозите
- Бюро по труда-Сливен
- ВиК-Сливен
- ДГ "Детски рай"
- ДейтаМплант
- Динамо АД
- ЕСНО
- Клуб Оптимист
- Клуб на инвалидите-Сливен
- МБАЛ "Д-р Ив.Селимински"
- МКБППМН Сливен
- Мед. център Миркович
- Митрополия Сливен
- ОУ "Е. Багряна" (XII)
- ОУ "П. Хитов" (VII)
- ОбСНВ, ПИЦ-Сливен
- Област Сливен
- Община Сливен
- Общински съвет - Сливен
- Обяви за работа – Сливен
- ПГ по Механотехника
- ПГПЗЕ "Захарий Стоянов"
- ППЗЦ - Сливен
- ПХГ "Дамян Дамянов"
- РЦИР
- Регион.Ист.Музей-Сливен
- СБР - Котел
- СУ "Й. Йовков" (X)
- Св. Георги Победоносец
- Сливен Медия
- Сливен НЕТ
- Сп. "Текстил и облекло"
- Спортно у-ще "Д. Рохов"
- ТПП-Сливен
- Топлофикация-Сливен
- Трансфер Фактор
- Туида Нюз
- ЮТРЛВК - Сливен
Търсене
Преводач
RSS
Сливен. Новини от източника. Последни новини
Църквата разкри телефон за подкрепа
Църквата разкри телефон за духовно-психологическа подкрепа във връзка с извънредното положение у нас. Линии за психологическа помощ отвори и социалното министерство и БЧК.
"С оглед на създаденото и усилващо се психическо напрежение в обществото по повод на пандемичното разпространение на COVID-19, Софийската света митрополия, с благословението на Негово светейшество патриарх Неофит разкрива телефонна
линия за духовно-психологическа подкрепа", съобщиха от Българската патриаршия.
На телефонната линия: +359 886 43 57 17, православни богослови-психолози ще консултират желаещите, всеки ден - от 10.00 до 19.00 часа. Както clinica. bg вече писа, студенти доброволци пък ще оказват подкрепа на възрастни и хора с увреждания. Това се случва чрез колцентъра на Министерството на труда и социалната политика (МТСП) – тел. 080088001. Студентите са на разположение за консултация всеки ден от 9ч. до 17ч. ще консултират нуждаещите се.