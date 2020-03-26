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ПРОМЯНАТА ОТ 2020 година

26 март 2020 12:32, Ерма Иванова (Клуб Оптимист)
Излъчване: Клуб Оптимист преди 32 минути, брой четения: 34
д-р Румен Стоилов

Лекция от д-р Румен Стоилов за настъпващите промени в обкръжаващия ни свят.

Събитието бе проведено в " ОРФЕА ЗВУКОВ ЦЕНТЪР".

 

 

 

 

Фото и видео продукция Radi Stefs

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