ПРОМЯНАТА ОТ 2020 година

Клуб Оптимист преди 32 минути, брой четения: 34 Излъчване:преди 32 минути, брой четения: 34

Лекция от д-р Румен Стоилов за настъпващите промени в обкръжаващия ни свят.

Събитието бе проведено в " ОРФЕА ЗВУКОВ ЦЕНТЪР".