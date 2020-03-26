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Фрукто Сливен АД търси да наеме квартири за летния период

26 март 2020 14:13, Людмила Калъпчиева
Излъчване: Туида Нюз преди 19 минути, брой четения: 26
Фрукто Сливен АД

Фрукто Сливен АД търси да наеме квартири за летния период (3-4 месеца).

Предпочитат се апартаменти за по 4 човека в кварталите "Дружба", "Младост", "Сини камъни" и "Българка".

Приемаме предложения на тел. 044 616 100

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