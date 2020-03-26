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Нови 21 положителни проби, общият им брой достигна 264

26 март 2020 17:06, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 41 минути, брой четения: 32
Нови 21 положителни проби, общият им брой достигна 264

Броят на заразените с коронавирус в страната вече е 264 . На брифинг на Националния оперативен щаб ген.-майор Венцислав Мутафчийски съобщи за още 21 нови случая на инфектирани с COVID-19 в България.

Изписани като оздравели след две отрицателни проби общо 8 човека. Вирусът обхваща и две нови области - Хасково и Кърджали, където има по един положителен пациент.

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